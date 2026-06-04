Scontro sul cavalcavia auto si ribalta | ferite due donne e due bambine
Due donne e due bambine sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi a Castelvetro Piacentino, lungo un cavalcavia che attraversa la linea ferroviaria per Cremona. Un’auto si è ribaltata durante lo scontro, causando le ferite delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
Attimi di paura nella giornata di oggi a Castelvetro Piacentino, lungo il cavalcavia che attraversa la linea ferroviaria per Cremona e conduce verso il centro del paese. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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