Scontro sul cavalcavia auto si ribalta | ferite due donne e due bambine

Notizia in breve

Due donne e due bambine sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi a Castelvetro Piacentino, lungo un cavalcavia che attraversa la linea ferroviaria per Cremona. Un’auto si è ribaltata durante lo scontro, causando le ferite delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.