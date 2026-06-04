Scontro fra due auto lungo la statale Tre Valli Umbre
Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, due auto si sono scontrate lungo la statale Tre Valli Umbre, nella località Biselli tra Serravalle di Norcia e Borgo Cerreto. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i soccorsi. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.
Incidente nel pomeriggio di ieri, 4 giugno, lungo la statale Tre Valli Umbre, dove intorno alle 18.00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Biselli, tra Serravalle di Norcia e Borgo Cerreto.Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, una delle quali è stata trasportata in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Schianto mortale ad Acquedolci: due vittime sulla statale 113
Notizie e thread social correlati
Incidente lungo la Flaminia, scontro fra tre autoOggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la strada Flaminia, all'altezza del ristorante Zengoni a Spoleto.
Scontro all’incrocio, tre feriti nello schianto fra due autoPoco dopo le 19 di oggi, lungo la strada comunale di Ristradella ad Arezzo, si è verificato un incidente tra due auto.
Argomenti più discussi: Scontro fra due auto lungo la statale Tre Valli Umbre; Incidente a Stramentizzo, tre feriti fra i quali un bambino di due anni; Scontro sulla Tre Valli Umbre, ferito trasportato a Spoleto.
Incidente tra due auto sulla Tre Valli, traffico in tilt in Valnerina http://ow.ly/mrMy106zjl7 #tuttoggi #Cronaca #Valnerina #biselli #evidenza #foligno #norcia #scoop #trevalli facebook