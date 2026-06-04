Scontro fra due auto lungo la statale Tre Valli Umbre

Da perugiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, due auto si sono scontrate lungo la statale Tre Valli Umbre, nella località Biselli tra Serravalle di Norcia e Borgo Cerreto. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i soccorsi. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

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Incidente nel pomeriggio di ieri, 4 giugno, lungo la statale Tre Valli Umbre, dove intorno alle 18.00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Biselli, tra Serravalle di Norcia e Borgo Cerreto.Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, una delle quali è stata trasportata in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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