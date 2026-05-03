Incidente lungo la Flaminia scontro fra tre auto

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la strada Flaminia, all'altezza del ristorante Zengoni a Spoleto. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto intorno alle 15.00. La dinamica dell’incidente e eventuali feriti sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Incidente lungo la Flaminia a Spoleto. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.00, si è verificato uno scontro fra tre auto all'altezza del ristorante Zengoni. Come riportato dalla testata Spoleto Sette Giorni dalle prime informazioni due auto avrebbero impattato frontalmente, coinvolgendo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedale Leggi anche: Peccioli, scontro fra tre auto lungo la Fila: una finisce ribaltata Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Frontale in via Flaminia, ragazza noleggia un suv e poco dopo tenta un'inversione a U: due i feriti; Autoarticolato in fiamme lungo la Flaminia; Scontro tra auto e moto sulla Flaminia: centauro soccorso dall’eliambulanza; Scontro auto-scooter sulla Flaminia, arriva l'elisoccorso. Incidente sulla Flaminia: diversi feritiSono diversi i feriti soccorsi sulla Flaminia alle porte di Spoleto per un incidente stradale che si è verificato all’altezza del ristorante Zengoni. Al momento non è chiaro se il personale del 118 ab ... umbria24.it Autoarticolato in fiamme lungo la Flaminia. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti oggi, mercoledì 28 aprile, intorno alle 19.00 sulla SS3 Flaminia, al km 171+500, per domare un incendio che ha interessato un mezzo p ... perugiatoday.it ULTIM'ORA | L’incidente nel pomeriggio del 2 maggio lungo via Casaria. La vittima è originaria di Ponzano. facebook