Scontro auto-moto a Villa Raspa di Spoltore | 31enne ricoverato in prognosi riservata
Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Villa Raspa di Spoltore. Un motociclista di 31 anni è stato trasportato in ospedale a Pescara, dove si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe riportato fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Grave incidente a Villa Raspa di Spoltore dove a seguito dell’impatto con un’auto, un motociclista di 31 anni è finito in ospedale, a Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata a causa delle fratture multiple che avrebbe riportato L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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