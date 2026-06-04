Scontro auto-moto a Villa Raspa di Spoltore | 31enne ricoverato in prognosi riservata

Notizia in breve

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Villa Raspa di Spoltore. Un motociclista di 31 anni è stato trasportato in ospedale a Pescara, dove si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe riportato fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.