Quarantenne in moto si schianta contro un' auto | ricoverato in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato a Feriole di Selvazzano, lungo via Euganea, coinvolgendo un uomo di circa quarant'anni in sella a una motocicletta e un'auto. L'impatto ha causato il ricovero del motociclista in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Ennesimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Questa volta lo schianto è avvenuto a Feriole di Selvazzano all'altezza di via Euganea. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Consorzio di Padova Ovest della Polizia locale, ieri mattina 18 aprile, una Ford Ka con al.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-moto: sedicenne in prognosi riservata Leggi anche: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incidente mortale a Misilmeri, scontro fra un'auto e uno scooter in via Nazionale: muore un diciottenne; Tragedia a Sarno, muore motociclista di San Valentino Torio; Scontro auto-moto in corso Vittorio Veneto a Savona, donna trasportata al San Paolo; Botte, morsi e asciugamano in bocca alla figlia di 9 anni: mamma 40enne indagata per maltrattamenti a Lecce. Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservataL'incidente ieri mattina 18 aprile a Feriole di Selvazzano in via Euganea. Il centauro è stato centrato in pieno da una Ford Ka. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini della polizia locale ... padovaoggi.it Elezioni anni 90, insieme ad un Consigliere Regionale e Provinciale. Giovane quarantenne in carriera davanti ad un bivio per questioni di incompatibilita', sfondare in politica o nella professione. Scelsi la Professione dove ho avuto grandi soddisfazioni e ricon - facebook.com facebook Le ricerche di Ana Maria Henao Knezevic, quarantenne statunitense scomparsa a Madrid nel 2024, si erano svolte anche in provincia di Vicenza, nei pressi di Cogollo del Cengio #ANSA x.com