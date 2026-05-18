Incidente in viale Lazio scontro auto-moto | diciottenne in prognosi riservata

Nel fine settimana si è verificato un incidente lungo viale Lazio, coinvolgendo un'auto e una moto. Un giovane di 18 anni è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia, dove si trova in prognosi riservata. L'incidente ha causato la collisione tra i due veicoli, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'esatta dinamica o sulle eventuali cause. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

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