Incidente in viale Lazio scontro auto-moto | diciottenne in prognosi riservata
Nel fine settimana si è verificato un incidente lungo viale Lazio, coinvolgendo un'auto e una moto. Un giovane di 18 anni è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia, dove si trova in prognosi riservata. L'incidente ha causato la collisione tra i due veicoli, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'esatta dinamica o sulle eventuali cause. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.
Violento scontro auto-moto nel weekend. Un ragazzo di 18 anni è ricoverato a Villa Sofia, in prognosi riservata, in seguito a uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un'auto. L'incidente è avvenuto intorno all'una, nella notte tra sabato e domenica, all'incrocio tra viale Lazio e via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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