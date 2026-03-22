Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari | morto sul colpo il motociclista tre feriti

Incidente sulla provinciale 110 tra Modugno e Bari-Carbonara: ad avere la peggio l'uomo sulla morto. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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