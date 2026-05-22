Scontro tra auto e moto in via Facciolati | muore un motociclista

Oggi, intorno alle 11.30, un incidente mortale si è verificato in via Facciolati, all’altezza del civico 141. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, con esito tragico per il motociclista coinvolto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma purtroppo il motociclista non è riuscito a sopravvivere.

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