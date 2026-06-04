Un alterco tra due attori si è verificato in un caffè, coinvolgendo Shin Ha Kyun e Heo Sung Tae. Sono emerse domande sulla verità di dieci anni fa e su eventuali segreti di Kang Beom Ryong. Nel frattempo, Jung Ho Myung ha reagito in modo imprevedibile dopo un incontro imprevisto con un altro personaggio. L'episodio ha attirato l'attenzione di testimoni presenti sul luogo.

Cosa nasconde Kang Beom Ryong sulla verità di dieci anni fa?. Come reagirà Jung Ho Myung dopo l'incontro imprevisto al caffè?. Perché l'incidente sulla nave passeggeri ha cambiato le loro vite?. Chi cercherà di eliminare la procuratrice Kang durante le indagini?.? In Breve Prossimo episodio in onda il 5 giugno alle ore 21:50 KST.. Jung Ho Myung deve proteggere la procuratrice Kang dalle mire di Yoo In Gu.. Indagini collegano un incidente su una nave passeggeri a un omicidio di dieci anni fa.. Kang Beom Ryong detiene informazioni segrete sugli eventi accaduti dieci anni fa a Yeongseon.. Shin Ha Kyun e Heo Sung Tae si scontrano in un incontro inaspettato a Fifties Professionals. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro al caffè: Shin Ha Kyun e Heo Sung Tae si affrontano

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