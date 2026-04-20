L’attore Heo Sung-tae sarà protagonista di un nuovo drama della MBC intitolato Fifties Professionals. Dopo aver interpretato un boss criminale, si cimenterà nel ruolo di un gestore di un negozio di alimentari. La serie racconterà le vicende di personaggi legati al mondo del lavoro e delle attività commerciali degli anni cinquanta. La produzione è prevista in prima visione nelle prossime settimane.

L’attore Heo Sung-tae sta per affrontare una metamorfosi interpretativa nel nuovo drama della MBC, Fifties Professionals, dove passerà il ruolo di un temuto boss criminale a quello di un gestore di un punto vendita di alimentari. La produzione, prevista per il 22 maggio alle ore 21:50 KST, esplorerà le vite di tre uomini di mezza età che, pur sembrando comuni, nascondono un passato pericoloso e verranno trascinati nuovamente in azione dal destino. La trama si concentra su tre figure che un tempo dominavano i propri settori di riferimento, ma che si ritrovano esiliate sull’isola remota di Yeongseon a seguito di un evento misterioso. In questo scenario isolato, inizierà una ricerca carica di commedia e amarezza per far luce su ciò che accadde dieci anni fa, un episodio fatidico che ha stravolto l’esistenza dei protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Heo Sung-tae: dal crimine al bancone, la nuova sfida dell’attore

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