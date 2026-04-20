Durante un dibattito trasmesso su LA7, si è acceso un acceso scambio di opinioni tra Letizia Moratti e Massimo Cacciari. La discussione si è concentrata sulla questione ucraina, con ciascun partecipante che ha espresso posizioni divergenti sulla situazione attuale e sui valori europei coinvolti. Il confronto ha visto le due figure confrontarsi su temi di politica internazionale e sulla risposta dell’Europa di fronte al conflitto.

Durante un confronto televisivo su LA7, la posizione dell’Ucraina è diventata il fulcro di uno scontro verbale tra Letizia Moratti e Massimo Cacciari. La politica ha infatti sostenuto con forza che il conflitto in corso rappresenti una minaccia diretta ai valori democratici e allo stato di diritto del continente, vedendo nel combattimento ucraino una vera e propria difesa dei principi europei. Il fronte della difesa dei valori e lo scontro con Cacciari. Secondo quanto espresso da Moratti, l’aggressione subita dall’Ucraina non riguarda esclusivamente i confini del proprio territorio, ma mette a rischio le fondamenta stesse della democrazia europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro su Ucraina: Moratti e Cacciari si affrontano sui valori europei

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