scontri razziali altri guai per starmer

Durante una manifestazione, alcuni manifestanti hanno urlato a un leader politico di inginocchiarsi, usando toni violenti. La polizia, presente sul posto, si è mantenuta immobile, indossando uniformi e scudi. Non ci sono state segnalazioni di arresti o altri interventi da parte delle forze dell’ordine in quel momento. La scena si è svolta in un contesto di tensione, con alcuni partecipanti che hanno espresso il loro dissenso in modo aggressivo.

«Giù, sulle vostre ginocchia». Glielo urlano in faccia, con violenza. Da una parte la polizia, immobile, trincerata dietro alle proprie divise. Dall'altra gli abitanti di Southampton. Qualcuno brandisce la bandiera inglese. L'odio anima la piazza, la divora, ne alimenta paure e tensioni. Pretendono che quegli agenti, che nel 2020 si erano inginocchiati per George Floyd, adesso lo facciano anche per Henry Nowak. Quando era in fin di vita, anziché aiutarlo lo hanno trascinato, voltato e poi ammanettato. E questo perché hanno preferito dar retta a Vickrum Digwa che accusava quel ragazzo riverso a terra di averlo aggredito per motivi razziali. E non si capisce come questo possa essere avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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