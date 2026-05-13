Scontri alla Stazione Centrale a Milano dopo il corteo Pro Pal | nei guai altri 10 manifestanti di cui 7 in arresto

Nella giornata di oggi sono state emesse dieci misure cautelari nei confronti di sei cittadini italiani e quattro stranieri, tutti coinvolti negli scontri alla Stazione Centrale di Milano il 22 settembre durante una manifestazione pro Palestina. Tra questi, sette sono stati posti in arresto. L'evento ha visto un'intera giornata di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, con interventi successivi per contenere la situazione.

Oggi sono state eseguite ulteriori 10 misure cautelari nei confronti di sei cittadini italiani e quattro cittadini stranieri, tutti attivisti pro Pal, dopo gli scontri avvenuti il 22 settembre scorso durante una manifestazione per la Palestina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, tensioni al corteo del 25 aprile: contestata la Brigata ebraica

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