A Bruxelles, circa mille studenti si sono radunati alla stazione centrale per protestare contro i tagli all’istruzione in lingua francese. La manifestazione ha provocato scontri con la polizia, che ha risposto usando gli idranti per disperdere la folla. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. Non sono stati riportati feriti tra le forze dell’ordine o i manifestanti. La protesta è durata alcune ore prima che le autorità riuscissero a riportare l’ordine.

Caos e disordini a Bruxelles questo pomeriggio, dove un migliaio di studenti si sono accalcati alla stazione centrale per protestare contro i tagli all’istruzione in lingua francese. Sono stati momenti di fortissime tensioni molto simili a quelle che si vedono durante tante manifestazioni studentesche nel nostro Paese. Non è chiaro quali sigle studentesche siano scese in piazza nella Capitale belga ma durante la manifestazione sono stati dati alle fiamme diversi oggetti e arredi urbani, comprese diverse rastrelliere con le biciclette. Sicuramente in piazza c’erano i sindacati, molti insegnanti si sono uniti agli studenti arrivando in città anche da altre zone del Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontri e caos a Bruxelles: studenti in piazza e polizia costretta a usare gli idranti

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