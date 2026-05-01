A Torino, il Primo Maggio è iniziato con tensioni in piazza. Fin dalle prime ore del mattino, un gruppo di antagonisti ha partecipato a un corteo organizzato da Askatasuna e dalla Flotilla. Durante la manifestazione, sono scoppiati scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine, con lanci di bottiglie di vetro, bastoni e spray urticanti. La situazione è rimasta sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.ù Verso la conclusione del corteo, lo spezzone antagonista si è staccato per dirigersi verso la palazzina liberata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli antagonisti scatenano il caos in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro, bastoni e spray urticanti sui reparti

Oltre la guerriglia urbana: a Torino migliaia in piazza contro lo sgombero di Askatasuna

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