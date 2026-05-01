A Torino, il Primo Maggio si è aperto con tensioni in piazza, dove alcuni antagonisti hanno preso parte a un corteo non autorizzato. Fin dalle prime ore del mattino, ci sono stati scontri con le forze dell’ordine e lanci di bottiglie di vetro contro i reparti di polizia. La manifestazione, annunciata da gruppi come Askatasuna e la Flotilla, si è trasformata in una situazione di caos, con momenti di forte agitazione.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati.ù “Anche il Primo Maggio la parola resistenza non è altro che uno strumento politico! Diverbi al corteo del primo maggio a Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli antagonisti scatenano il caos in piazza a Torino. Scontri con la polizia, bottiglie di vetro sui reparti

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