ONU la sfida di Ruto | l’Africa chiede il potere nel Consiglio di Sicurezza

Durante un evento presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma, un rappresentante africano ha chiesto un cambiamento nelle strutture delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alla riforma del Consiglio di Sicurezza. La richiesta riguarda la rappresentanza continentale e la redistribuzione del potere all’interno dell’organizzazione internazionale. La discussione si è concentrata sul ruolo dell’Africa nel sistema globale e sulla necessità di una maggiore voce nel processo decisionale.

Durante un incontro tenutosi presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma, intitolato Kenya: un grande paese che guarda al futuro, Ruto ha espresso una ferma richiesta di cambiamento per le Nazioni Unite. Il leader keniota ha sottolineato come l’attuale assetto della sicurezza globale sia sottoposto a forti pressioni e abbia evidenziato la mancanza di una rappresentanza permanente per i 54 Stati membri del continente africano all’interno del Consiglio di sicurezza. La necessità di un equilibrio globale aggiornato. Secondo quanto emerso dal discorso del presidente keniota, la legittimità e l’efficacia del sistema internazionale dipendono dalla capacità di integrare le realtà contemporanee nei processi decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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