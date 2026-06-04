La Germania non ha ottenuto un seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La decisione è stata confermata dopo il voto tra gli Stati membri, che non hanno scelto Berlino come rappresentante permanente. La candidatura tedesca si è fermata di fronte a una maggioranza di paesi che ha preferito altri candidati. Nessun altro dettaglio sui voti o sui paesi coinvolti è stato reso pubblico.

Roma, 4 giugno 2026 – La Germania non è riuscita a ottenere un seggio nel Consiglio di sicurezza dell’ ONU. Portogallo e Austria hanno ottenuto più voti per i due posti riservati all’Europa occidentale a partire dal 2027. Berlino ha ottenuto 104 voti nell’Assemblea generale, mancando di 23 voti la maggioranza dei due terzi necessaria per l’elezione. È la prima sconfitta tedesca nelle candidature al Consiglio di sicurezza dalla riunificazione del 1990, che interrompe una serie di elezioni riuscite ogni otto anni. Nelle votazioni segrete dell’ Assemblea generale per i seggi europei, Portogallo e Austria hanno ottenuto rispettivamente 134 e 131 voti, mentre la Germania si è fermata a 104. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Germania fuori dal Consiglio di sicurezza ONU: una battuta d’arresto per la diplomazia di Berlino

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Alemanha fica fora do Conselho de Segurança da ONU pela 1ª vez

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