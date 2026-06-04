L'ultimo segnale del cellulare di Renato Nacchia indica la sua posizione a Terzigno. Le indicazioni della geolocalizzazione puntano a questa località, suggerendo che si trovi in quella zona dopo l'ultimo contatto. Non sono ancora stati confermati i mezzi di trasporto utilizzati, ma si ipotizza che potrebbe aver raggiunto Terzigno con un veicolo. Le forze dell'ordine stanno verificando i dati del cellulare e le telecamere di sorveglianza per ricostruire gli ultimi spostamenti del ragazzo.

Dove si trova esattamente Renato dopo l'ultimo segnale del cellulare?. Quale mezzo di trasporto potrebbe aver trasportato il ragazzo verso Terzigno?. Chi è la ragazza che avrebbe dovuto incontrare durante la notte?. Come possono le segnalazioni dei cittadini aiutare a ritrovare il giovane?.? In Breve Scomparsa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2026. Abbigliamento: maglietta bianca, jeans chiari, scarpe bianche, rosario e orecchino. Smartphone Samsung Galaxy A25 azzurro localizzato verso la zona di Terzigno. Possibile spostamento tramite vettura modello Lancia Ypsilon. Le ricerche per Renato Nacchia: l’angoscia tra le strade di Pagani dopo la scomparsa notturna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparso Renato Nacchia: la geolocalizzazione punta a Terzigno

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