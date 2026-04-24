Si cerca Franceso Vorraro 60enne scomparso da 2 mesi nel Napoletano | cani e un escavatore nella pineta di Terzigno

Da metà febbraio, nel territorio tra Poggiomarino e Terzigno, non si hanno più notizie di Francesco Vorraro, 60 anni. Le ricerche sono state intensificate nelle ultime ore con l’impiego di cani da ricerca e un escavatore, concentrandosi nella pineta di Terzigno. Le forze dell’ordine continuano a cercare eventuali tracce che possano chiarire la sua posizione.

Di Francesco Vorraro si sono perse le tracce a metà febbraio a Poggiomarino. Ieri i carabinieri sono andati nella pineta di Terzigno con le unità cinofile e un escavatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile.

Incidente con escavatore, ferito un 60enneTempo di lettura: < 1 minutoUn sessantenne è rimasto ferito questa mattina in un’area agricola di Omignano, in provincia di Salerno, mentre era...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giallo a Poggiomarino, si scava per Francesco Vorraro; Terzigno, Esco, torno tra un po’. Scomparso da due mesi: si scava nella pineta; Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi in un terreno a Terzigno; Sparito nel nulla, chi è l’imprenditore che stanno cercando a Terzigno.

Si cerca Franceso Vorraro, 60enne scomparso da 2 mesi nel Napoletano: cani e un escavatore nella pineta di TerzignoDi Francesco Vorraro si sono perse le tracce a metà febbraio a Poggiomarino. Ieri i carabinieri sono andati nella pineta di Terzigno con le unità cinofile e un escavatore. Breaking news e storie del g ... fanpage.it

Terzigno, imprenditore scomparso da due mesi: ricerche in corso per Francesco VorraroAl momento, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un possibile rapimento seguito dalla scomparsa dell’uomo, ma su questo fronte vige il massimo riserbo. agro24.it

Si chiama Francesco Vorraro l’imprenditore al centro delle ricerche da parte dei carabinieri di Torre Annunziata. Le ispezioni, grazie all’ausilio di un escavatore e delle unità cinofile, si stanno concentrando nell’area circostante via Zabatta sul territorio di Terzig - facebook.com facebook