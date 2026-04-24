Si cerca Franceso Vorraro 60enne scomparso da 2 mesi nel Napoletano | cani e un escavatore nella pineta di Terzigno

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da metà febbraio, nel territorio tra Poggiomarino e Terzigno, non si hanno più notizie di Francesco Vorraro, 60 anni. Le ricerche sono state intensificate nelle ultime ore con l’impiego di cani da ricerca e un escavatore, concentrandosi nella pineta di Terzigno. Le forze dell’ordine continuano a cercare eventuali tracce che possano chiarire la sua posizione.

Di Francesco Vorraro si sono perse le tracce a metà febbraio a Poggiomarino. Ieri i carabinieri sono andati nella pineta di Terzigno con le unità cinofile e un escavatore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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