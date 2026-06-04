Pagani in ansia per la scomparsa di Renato Nacchia | scattano le ricerche
A Pagani, sono in corso ricerche per rintracciare Renato Nacchia, 19 anni, scomparso tra il 3 e il 4 giugno 2026. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno attualmente cercando di localizzarlo. Non sono stati resi noti dettagli sulle ultime tracce o sui motivi della scomparsa. Le ricerche continuano senza sosta.
Cresce la preoccupazione a Pagani per la scomparsa di Renato Nacchia, 19 anni, del quale si sono perse le tracce nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2026. I familiari, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno presentato denuncia alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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