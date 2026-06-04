Marjane Satrapi, autrice del fumetto “Persepolis”, è deceduta all’età di 56 anni. L’artista iraniana, che aveva ottenuto anche la cittadinanza francese, si è spenta recentemente. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause della morte. Satrapi è nota per aver usato il suo lavoro per mettere in discussione il regime iraniano. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Scompare Marjane Satrapi. L’artista iraniana, naturalizzata francese se ne è andata all’età di 56 anni. A renderlo noto è stata l’agenzia di stampa Afp che ha diramato una nota diffusa dai suoi cari: «Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l’amore della sua vita». Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Satrapi è diventata celebre al grande pubblico di tutto il mondo grande al fumetto e al film “Persepolis”, attraverso il quale ha raccontato la rivoluzione iraniana, l’esilio e la ricerca di un’identità tra Oriente e Occidente. Una donna iraniana che ha sempre combattuto contro l’oppressione e che ha rifiutato anche il riconoscimento della Legion d’Onore francese contro l’ipocrisia della politica nei confronti dell’Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scompare Marjane Satrapi, l’autrice del fumetto “Persepolis” che sfidò il regime iraniano con l’arte

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