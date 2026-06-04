L'autrice di Persepolis, fumetto e film autobiografico, è morta a 56 anni. La sua opera ha avuto un impatto significativo sulla cultura visiva e sulla memoria politica dell’Iran contemporaneo.

Roma - L’artista franco-iraniana, autrice di Persepolis, è morta a 56 anni: il suo racconto autobiografico ha segnato fumetto, cinema e memoria politica del Novecento iraniano contemporaneo. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, artista franco-iraniana diventata una delle voci più riconoscibili del fumetto e del cinema d’autore internazionale. La notizia è stata comunicata dal suo entourage e rilanciata dalla stampa francese, tra cui Le Parisien, secondo quanto riferito anche dall’agenzia AFP. Il suo nome resta legato soprattutto a Persepolis, opera autobiografica con cui Satrapi raccontò l’infanzia in Iran, gli anni della Rivoluzione islamica, il clima di repressione seguito all’ascesa di Khomeini e poi l’esperienza dell’esilio in Europa. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Addio a Marjane Satrapi, la voce di Persepolis che sfidò il silenzio

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