Addio a Marjane Satrapi l' autrice del fumetto Persepolis | Morta di dolore dopo la scomparsa del marito

Marjane Satrapi, artista franco-iraniana diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film "Persepolis", è morta all'età di 56 anni. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien."Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la. 🔗 Leggi su Today.it

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Addio a Marjane Satrapi, autrice di Persepolis

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Addio a Marjane Satrapi. L'autrice franco-iraniana di Persepolis si è spenta a 56 anniLa fumettista franco-iraniana aveva raccontato la sua vita durante la Rivoluzione islamica in Iran in un romanzo a fumetti diventato di culto. È scomparsa di tristezza un anno dopo la morte del mari ... vanityfair.it

Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di PersepolisL’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. repubblica.it