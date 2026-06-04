Scompare da casa a 15 anni ore di paura | trovata vicino a un cimitero e salvata dai carabinieri

Una ragazza di 15 anni è stata trovata vicino a un cimitero dopo essere scomparsa da casa. La famiglia non riusciva a contattarla da ore. I carabinieri di Lomazzo e gli operatori del 114 Emergenza Infanzia sono intervenuti nella serata di mercoledì 3 giugno, portandola in salvo. La giovane è stata recuperata e riaccompagnata a casa.

Da ore la famiglia non riusciva più a mettersi in contatto con lei, ma nella tarda serata di mercoledì 3 giugno, grazie all'intervento dei carabinieri di Lomazzo e degli operatori del 114 Emergenza Infanzia, la storia di una ragazza di soli 15 anni si è conclusa con un lieto fine.Secondo quanto è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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