Trovata nel fossato in stato di semi incoscienza | donna di 74 anni salvata dai carabinieri

Domenica mattina, poco dopo le 9, una donna di 74 anni è stata trovata in un fossato, immersa nell'erba alta e in stato di semi incoscienza. I carabinieri sono intervenuti sul posto e l’hanno soccorsa. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause del suo stato e sulla dinamica dell’accaduto.

L'hanno trovata domenica mattina dopo le 9, riversa in un fossato, in mezzo all'erba alta, in stato di semi incoscienza. La donna, che ha 74 anni, è affetta da demenza senile, e si era allontanata dalla propria abitazione. La segnalazione della scomparsa era arrivata ai carabinieri di Bollate.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Lonato del Garda, le forze dell’ordine controllano una discoteca e trovano un 15enne in stato di semi incoscienzaBrescia, 18 febbraio 2026 – Un ragazzo di 15 anni beve troppo alcol e finisce in ospedale con un tacco alcolemico di 2. Leggi anche: Incendio di una casa: donna rimane dentro, salvata dai carabinieri Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Morte Erika Ferini Strambi: a un anno dal ritrovamento è ancora un mistero; Paura per il consigliere Bignardi: Urtato da un’auto pirata. Sono finito nel fossato; Cornuda incidente tra due auto, una finisce nel fossato; Fausto Lamonato sbanda con la Harley Davidson e muore nel fossato. L'imprenditore 56enne era titolare della Intotecnica di Meolo. In scooter nel fosso, due giovani morti nel MilaneseIl corpo di una ragazza di 24 anni e di un ragazzo di 25 sono stati trovati questa mattina in un fossato accanto a una strada comunale fra i campi a Tribiano, nel Milanese. Secondo la prima ricostruzi ... rainews.it Trovata ora su Facebook - facebook.com facebook Un mistero, una giovane ragazza trovata in fin di vita. Intorno, personaggi attraversati da luci e ombre, dove niente è come sembra. Cast completo: Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e x.com