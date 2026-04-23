Ho paura di mio figlio non fatelo entrare | madre si barrica in casa ma lui tenta di sfondare la porta salvata dai carabinieri
Una donna si è barricata in casa esclamando di aver paura di suo figlio e di non volerlo far entrare, mentre lui ha cercato di sfondare la porta. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, e durante le operazioni hanno arrestato un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di resistenza. Le forze dell’ordine hanno svolto i necessari accertamenti, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, supportati dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno arrestato un 46enne italiano che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di resistenza a.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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