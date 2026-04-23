Ho paura di mio figlio non fatelo entrare | madre si barrica in casa ma lui tenta di sfondare la porta salvata dai carabinieri

Una donna si è barricata in casa esclamando di aver paura di suo figlio e di non volerlo far entrare, mentre lui ha cercato di sfondare la porta. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, e durante le operazioni hanno arrestato un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di resistenza. Le forze dell’ordine hanno svolto i necessari accertamenti, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.