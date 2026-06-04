Un uomo di 32 anni ha tentato di scippare una collana a Napoli, vicino a via Acton. Mentre l'aggressione si svolgeva, alcuni carabinieri in pattuglia hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente. Hanno bloccato e arrestato il sospettato sul posto. La vittima ha subito l'aggressione senza ferite gravi. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.

Napoli, scippo con aggressione vicino via Acton: i Carabinieri assistono alla scena e arrestano subito un 32enne. Napoli, scippo con aggressione in via Acton. Un’aggressione in pieno centro a Napoli si trasforma in un arresto immediato grazie alla presenza delle forze dell’ordine. Nei pressi dell’ ascensore comunale di via Acton, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria e porto abusivo di armi. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale di Napoli. L’agguato mentre la vittima attende l’ascensore. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un 57enne di origine srilankese, stava aspettando il proprio turno per utilizzare l’ascensore quando è stata improvvisamente aggredita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Scippa collana a Napoli, testimone la pattuglia: arrestato 32enne

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