Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver scippato una collana d’oro a una turista in Corso Garibaldi. L’aggressione è avvenuta durante il giorno e gli agenti sono intervenuti subito, fermando il ragazzo poco dopo. La vittima ha riportato danni alla collana, mentre il sospetto è stato condotto in caserma. La collana è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Napoli, scippo a Corso Garibaldi: giovane arrestato dopo l’aggressione a una turista e il furto della collana d’oro. Napoli, rapina ai danni di una turista in Corso Garibaldi. Momenti di tensione in Corso Garibaldi, a Napoli, dove una turista è stata vittima di una rapina con strappo della collana d’oro. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente, riuscendo a fermare e arrestare il presunto responsabile, un 19enne. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, in una zona particolarmente frequentata. A diffondere la notizia la Questura di Napoli La segnalazione e le ricerche. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcuni clienti all’esterno di una pizzeria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scippa collana a turista, Corso Garibaldi: arrestato 19enne

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