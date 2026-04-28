Napoli scippa collana d’oro a turista lungo corso Umberto | arrestato 23enne

Nel pomeriggio di ieri, lungo corso Umberto a Napoli, una turista è stata vittima di uno scippo di una collana d’oro. Immediatamente allertata, la Polizia di Stato ha intercettato un giovane straniero di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, e lo ha arrestato. L’uomo è stato condotto in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scippa una turista ma viene arrestato. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava seguendo. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scippa collana d’oro a turista lungo corso Umberto: arrestato 23enne Notizie correlate Rapinatore arrestato in Corso Umberto: due vigili e un turista feriti durante il colpo.Rapinatore arrestato in Corso Umberto: due vigili e un turista feriti durante il colpo. Scippa una collana sul lungomare: ladro in fuga fermato da un passante e arrestatoSabato pomeriggio le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un giovane egiziano per il reato di furto...