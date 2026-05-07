Mobilitazione davanti al Marconi contro riforma dell' istruzione tecnica la Flc Cgil | Tagli alla didattica e riduzione degli organici

Giovedì mattina davanti all’istituto Marconi si sono radunati docenti, personale Ata e dirigenti scolastici per manifestare contro una recente riforma dell’istruzione tecnica. Le proteste sono proseguite per tutta la giornata, con l’obiettivo di evidenziare le preoccupazioni legate a tagli alla didattica e alla riduzione degli organici. La mobilitazione ha coinvolto diverse figure del mondo scolastico, che hanno deciso di incrociare le braccia per esprimere il loro dissenso.

Giovedì docenti, personale Ata e dirigenti hanno incrociato le braccia per l’intera giornata contro la riforma dell’istruzione tecnica. La mobilitazione si è svolta davanti all’istituto tecnico Marconi di Forlì per, spiega la Flc Cgil, “sensibilizzare la società civile sulle conseguenze della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Scuola, allarme Cgil: “Ancora tagli agli organici”. E annuncia una mobilitazione contro la riforma dei tecniciFirenze, 29 aprile 2026 – Tagli alle cattedre e una riforma degli istituti tecnici definita “aziendalista e classista”. Scuola, sciopero contro la riforma dei tecnici: mobilitazione della Cgil davanti all'industriale MarconiLa Flc Cgil di Forlì-Cesena conferma l’adesione allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: le iniziative di mobilitazione; Scuola, sciopero contro la riforma dei tecnici: mobilitazione della Cgil davanti all'industriale Marconi; Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggio; Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma, gli studenti scendono in piazza: Non siamo prodotti. Sciopero degli istituti tecnici, presidio della Flc Cgil davanti all’Ufficio scolastico regionaleSindacato in protesta contro la riforma dell’Istruzione tecnica: consegnato un documento al direttore generale dell’Usr Calabria per chiedere il rinvio dell’applicazione e la tutela degli organici sco ... catanzaroinforma.it No alla riforma degli istituti tecnici, il 7 maggio protesta Flc Cgil davanti al MarconiLa Flc Cgil di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio 2026. L’astensione dal lavoro, che riguarderà ... piacenzasera.it RTP Messina. . Al presidio di questa mattina anhe la segretaria nazionale della Flc Cgil, Graziamaria Pistorino che ha esposto tutti i motivi del no alla riforma. Gravissime anche le ricadute occupazionali sugli insegnanti. - facebook.com facebook