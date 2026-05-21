A Gaza muore l' umanità | presidio per la Flotilla davanti alla Prefettura

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio di protesta contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. La manifestazione è stata organizzata per denunciare le restrizioni imposte alla flottiglia e per ricordare le difficoltà e le sofferenze della popolazione di Gaza. Durante l'evento sono stati esposti cartelli e sono state pronunciate parole contro le politiche di blocco nella regione.

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