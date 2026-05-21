A Gaza muore l' umanità | presidio per la Flotilla davanti alla Prefettura
Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio di protesta contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. La manifestazione è stata organizzata per denunciare le restrizioni imposte alla flottiglia e per ricordare le difficoltà e le sofferenze della popolazione di Gaza. Durante l'evento sono stati esposti cartelli e sono state pronunciate parole contro le politiche di blocco nella regione.
Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio si è svolto un presidio di protesta contro il blocco, da parte di Israele, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La manifestazione è stata promossa da Rifondazione Comunista di Parma ed ha visto la partecipazione di Movimento 5 Stelle, Pci, Anpi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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