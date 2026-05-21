A Gaza muore l' umanità | presidio per la Flotilla davanti alla Prefettura

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio di protesta contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. La manifestazione è stata organizzata per denunciare le restrizioni imposte alla flottiglia e per ricordare le difficoltà e le sofferenze della popolazione di Gaza. Durante l'evento sono stati esposti cartelli e sono state pronunciate parole contro le politiche di blocco nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio si è svolto un presidio di protesta contro il blocco, da parte di Israele, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La manifestazione è stata promossa da Rifondazione Comunista di Parma ed ha visto la partecipazione di Movimento 5 Stelle, Pci, Anpi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Libertà per gli ostaggi palestinesi. Accendiamo la fiamma dellumanità

Video Libertà per gli ostaggi palestinesi. Accendiamo la fiamma dellumanità

Sullo stesso argomento

Flotilla bloccata da Israele e attivisti fermati: presidio davanti alla PrefetturaAlle ore 18 di mercoledì 20 maggio si terrà un presidio, davanti alla Prefettura di Parma in solidarietà alla Flotilla, bloccata dall'esercito...

Attivisti della "Global Sumud Flotilla" arrestati: presidio quotidiano davanti alla PrefetturaDa lunedì, ogni sera alle 18:15, il piazzale di fronte alla prefettura di Forlì tornerà a riempirsi di bandiere e cartelli.

a gaza muore lSchlein: A Gaza si muore di fame. Meloni in ritardo, servono i fattiLa segretaria del Pd sugli attivisti della Flotilla imprigionati: Violata la nostra sovranità. Agghiaccianti le immagini dei maltrattamenti ... repubblica.it

a gaza muore lA Fano l’incontro Gaza l’umanità muoreIncontro pubblico al Centro pastorale diocesano con Angelo Rusconi, capo progetto di Medici Senza Frontiere sulla situazione a Gaza ... ilmetauro.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web