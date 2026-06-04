Giovedì 11 giugno, i treni saranno fermi dalle 9.01 alle 17 a causa di uno sciopero di otto ore che coinvolge circa 3.000 ferrovieri. Il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari ha deciso di incrociare le braccia, mettendo a rischio la circolazione dei treni durante questa fascia oraria. La giornata vedrà quindi un’interruzione del servizio ferroviario su tutto il territorio nazionale.

Treni a rischio giovedì 11 giugno a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore (dalle 9.01 alle 17) del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. I sindacati chiamano in causa il governo che «ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity dove è emersa la volontà del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto». Alla base della protesta, dunque c’è l’imminente pubblicazione del bando per la messa in gara del servizio Intercity - che coinvolge circa 3mila ferrovieri - che il ministero dei Trasporti intende suddividere in tre lotti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Sciopero dei treni giovedì 11 giugno: 3mila ferrovieri rischiano posto di lavoro

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