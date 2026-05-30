Sciopero treni l’11 giugno Salvini tenta di evitarlo | Al lavoro per trovare una soluzione Le richieste dei sindacati

I tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanno lavorando da tempo, su indicazione del ministro, per risolvere le questioni che hanno portato allo sciopero dei treni previsto per l’11 giugno. Lo scopo è cercare di evitare la mobilitazione dei lavoratori, secondo quanto comunicato. Le richieste dei sindacati sono state al centro delle discussioni, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui risultati raggiunti.

«Alla luce dell’ennesimo sciopero, questa volta proclamato per l’11 giugno, si informa che i tecnici del Mit sono al lavoro già da tempo, su indicazione diretta del ministro Matteo Salvini, per risolvere il problema ed evitare la mobilitazione. Peraltro, va sottolineato che, in questo caso, la richiesta dei lavoratori è condivisibile». È quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda lo sciopero nazionale di 8 ore annunciato dal personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. Lo sciopero dei treni dell’11 giugno. Lo sciopero si dovrebbe svolgere dalle 9.01 alle 17, secondo quanto annunciato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. 🔗 Leggi su Open.online

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Partendo da Pisa durante lo sciopero? reddit