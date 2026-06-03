Giovedì 11 giugno, i treni saranno fermi dalle 9.01 alle 17 a causa di uno sciopero di otto ore del personale ferroviario e degli appalti. Circa 3.000 ferrovieri partecipano alla protesta, che coinvolge tutte le imprese ferroviarie nazionali. L'agitazione potrebbe causare cancellazioni e ritardi sui collegamenti ferroviari. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello sciopero. I passeggeri sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Treni a rischio giovedì 11 giugno a causa di uno sciopero nazionale di 8 ore (dalle 9.01 alle 17) del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. I sindacati chiamano in causa il governo che «ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity dove è emersa la volontà del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto». Alla base della protesta, dunque c’è l’imminente pubblicazione del bando per la messa in gara del servizio Intercity - che coinvolge circa 3mila ferrovieri - che il ministero dei Trasporti intende suddividere in tre lotti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Sciopero dei treni giovedì 11 giugno: orari, motivi e rischio per 3mila ferrovieri

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