Sciacca accoglie le giornate pediatriche appuntamento all' ex convento San Francesco
A Sciacca si svolgono due giornate di confronto sulla pediatria siciliana, con un focus sulla gestione integrata tra centri periferici e di riferimento. L’evento si tiene presso l’ex convento San Francesco e coinvolge professionisti del settore. Le discussioni si concentrano sulle sfide e sui progressi nel coordinamento tra strutture pediatriche di diversa dimensione.
La pediatria siciliana si dà appuntamento a Sciacca per due giornate di confronto scientifico sul tema "La gestione integrata tra Centri periferici e Centri di riferimento: piccoli passi, grandi sfide".Si comincia venerdì 5 giugno, dalle 14, nella sala congressi dell'ex convento San Francesco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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