Sciacca accoglie le giornate pediatriche appuntamento all' ex convento San Francesco

Notizia in breve

A Sciacca si svolgono due giornate di confronto sulla pediatria siciliana, con un focus sulla gestione integrata tra centri periferici e di riferimento. L’evento si tiene presso l’ex convento San Francesco e coinvolge professionisti del settore. Le discussioni si concentrano sulle sfide e sui progressi nel coordinamento tra strutture pediatriche di diversa dimensione.