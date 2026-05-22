Pellegrinaggio dal Convento di San Francesco all' Eremo del Monte Barro
Domenica 31 maggio si svolgerà la sesta tappa del Cammino di Sant’Agostino, parte del programma 2026 “Seguendo Francesco”. L’itinerario prevede un pellegrinaggio dal Convento di San Francesco all’Eremo del Monte Barro. La manifestazione si inserisce nelle iniziative per il giubileo degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La giornata coinvolge i partecipanti in un percorso a piedi che attraversa diversi luoghi di interesse storico e religioso.
Domenica 31 maggio torna il Cammino di Sant’Agostino con la sesta tappa del programma 2026 “Seguendo Francesco”, nel giubileo legato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa accompagnerà i pellegrini dalla Chiesa e Convento di San Francesco a Lecco fino alla Chiesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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