Il rapporto tra il direttore sportivo dell'Austria e Ralf Rangnick non è più come prima. Secondo quanto filtrato, la causa sembra essere collegata a un episodio avvenuto durante il periodo in cui Rangnick aveva un ruolo nel Milan. La situazione ha portato a una rottura nel rapporto tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La relazione tra i due è stata descritta come cambiata rispetto al passato.

Il Milan ha individuato in Ralf Rangnick il profilo ideale per ricostruire il progetto tecnico dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il CT dell'Austria, però, ha chiesto pieni poteri su mercato, programmazione e settore giovanile per accettare l'incarico: un nodo che non trova d'accordo il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, non vorrebbe un accentratore di potere come direttore tecnico e sarebbe più orientato sul profilo di Ramon Planes, direttore sportivo fresco di addio all'Al-Ittihad. Già la scorsa settimana settimana, i tifosi dell'Austria avevano mostrato tutto il proprio sostegno nei confronti di Rangnick. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Schottel (DS Austria) su Rangnick: “Il nostro rapporto non è più come prima” Colpa del Milan? Ecco cosa filtra

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