Schlein sempre più con Landini la marcia su Roma di Vannacci e le altre pillole

Nel tardo pomeriggio di giovedì, nella libreria Feltrinelli di largo di Torre Argentina a Roma, Elly Schlein ha incontrato Maurizio Landini. La riunione si è svolta in un clima riservato, senza ulteriori dettagli resi noti. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata al termine dell'incontro. La presenza dei due leader politici ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa.

Grande evento nel tardo pomeriggio di giovedì a Roma, nella libreria Feltrinelli di largo di Torre Argentina: Elly Schlein incontra Maurizio Landini. La segretaria del Partito democratico e il numero uno della Cgil saranno protagonisti di un dibattito per presentare il volume L’Italia che non arriva a fine mese, edito dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, con gli autori Mimmo Carrieri, professore della Luiss e con un passato a La Sapienza, Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, e Agostino Megale, uno che è stato a capo della segreteria nazionale Cgil e della segreteria generale Fisac, assumendo anche la presidenza dell’Ires-Cgil. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Conte: Valentina, non certo Claudia, la donna coinvolta nell’affaire Piantedosi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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