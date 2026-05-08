Si diffonde tra gli ambienti politici una discussione sulla sorella del leader dell’opposizione, che lavora a stretto contatto con il vice del capo del governo. La notizia viene commentata con sorpresa e un po’ di ironia all’interno di Fratelli d’Italia, dove si sottolinea come questa situazione sia piuttosto insolita nel panorama politico attuale. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra gli osservatori.

«Ma lo sapete che la sorella del leader dell’ opposizione lavora al fianco del vice del capo del governo? Non si è mai vista una situazione simile», dicono tra il serio e il faceto dentro Fratelli d’Italia. In effetti è proprio così, e politicamente la coincidenza è curiosa: alla Farnesina, negli uffici che ogni giorno hanno a che fare con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, si aggira anche Susanna Schlein, che è la sorella di Elly, la segretaria del Partito democratico. Le cronache si erano occupate di lei solo una volta, quando lavorava nell’ambasciata d’Italia...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La sorella di Elly Schlein a stretto contatto con Tajani e le altre pillole del giorno

Notizie correlate

L’ennesimo zampino di Bettini tra Schlein e Conte e le altre pillole del giorno“L’ultimo ideologo del vecchio Pci” mette un’altra volta insieme, a un tavolo, la segretaria dem e il leader del M5s… Le chicche di L43.

Il ritorno di Mariarosaria Rossi con Lupi e le altre pillole del giornoOra è ufficiale: Mariarosaria Rossi, ex figura chiave del cerchio magico berlusconiano passata al partito centrista nel 2022 dopo una parentesi in...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Marianna Madia a Italia Viva, Renzi: Risorsa preziosa, con Schlein marciamo divisi; Antimafia, Stefanazzi (PD): Montinaro esempio indelebile. A Montecitorio anche Schlein ed Emiliano insieme nel ricordo; Schlein in tour a Imola, Faenza e Cervia per sostenere i candidati a sindaco del Pd; L'invito di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c'è da sperare che sia falso).

Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». Poi le scuse pubbliche: «Ho sbagliato»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Gli elettori del campo largo preferiscono le primarie. In uno scenario a tre, tra Silvia Salis, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sceglierebbero la segretaria Pd. Ecco l’ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta: https://fanpa.ge/FS1A6 - facebook.com facebook

“Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Cam x.com