Parolin a San Giovanni Rotondo | vicinanza al personale di Casa Sollievo

Monsignor Parolin ha visitato la struttura di Casa Sollievo a San Giovanni Rotondo, incontrando il personale e ascoltando le loro preoccupazioni. Durante l'incontro, sono state discusse alcune criticità segnalate dal personale riguardo alle condizioni di lavoro e alle risorse disponibili. Il Vaticano ha inoltre annunciato misure per tutelare l'identità della struttura e garantire la privacy di chi opera all’interno.

? Cosa scoprirai Quali criticità del personale ha sollevato Monsignor Parolin?. Come intende il Vaticano proteggere l'identità di Casa Sollievo?. Perché la gestione dell'ospedale è sotto l'attenzione della Santa Sede?. Cosa deve garantire l'equilibrio tra scienza e missione caritatevole?.? In Breve Celebrazione del settantesimo anniversario dell'ospedale fondato dalla visione di Padre Pio.. Solidarietà vaticana verso le problematiche attuali del personale di Casa Sollievo.. Necessità di bilanciare eccellenza medica e missione caritatevole a San Giovanni Rotondo.. Impegno del Segretario di Stato per tutelare l'identità dell'istituto sanitario..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parolin a San Giovanni Rotondo: vicinanza al personale di Casa Sollievo Notizie correlate Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa SollievoQuesta mattina i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza hanno protestato sotto i cancelli della struttura ospedaliera con cori e bandiere di... Il cardinale Parolin a San Giovanni RotondoIl cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Alle 9. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Parolin: la Casa Sollievo della Sofferenza, esempio di amore che può nascere dal dolore; Il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza secondo Parolin: La crisi si supera remando tutti nella stessa direzione; San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; San Giovanni Rotondo, il cardinale Parolin: Il Papa ha a cuore Casa Sollievo della Sofferenza. Casa Sollievo celebra i suoi 70 anni, Parolin: Papa Leone ha a cuore la situazione dell’ospedaleLe parole del cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede, durante le celebrazioni del 70° anniversario della fondazione dell'ospedale voluto da San Pio ... foggiatoday.it San Giovanni Rotondo (FG), Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: Fedeltà alla carità sanitariaCelebrati i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, tra richiami alla missione sanitaria e al lascito di San Pio ... trmtv.it PAROLIN A SAN GIOVANNI ROTONDO SULLA GUERRA IN “La linea rimane quella” https://www.ilsipontino.net/parolin-il-papa-va-avanti-per-la-sua-strada-quella-di-predicare-pace/ - facebook.com facebook 70 anni fa, a San Giovanni Rotondo, nasceva Casa Sollievo: un seme di speranza per chi soffre, cresciuto grazie alla provvidenza e all’aiuto di molti x.com