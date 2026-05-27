Papa Leone XIV ha istituito una commissione di indirizzo e vigilanza sull’ospedale di San Giovanni Rotondo, noto come Casa Sollievo della Sofferenza. La decisione riguarda l’ente che gestisce la struttura sanitaria situata in provincia di Foggia. La commissione ha il compito di sovrintendere alle attività e alle decisioni relative all’ospedale. La creazione di questa commissione è stata ufficializzata dal Papa.

Papa Leone XIV ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Il vaticano, dunque, dopo mesi di sofferenza per il polo ospedaliero fortemente voluto da Padre Pio, ha risposto alle tante richieste di attenzione. Lo scorso 5 maggio, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin a San Giovanni Rotondo per presiedere alle celebrazioni dei 70 anni di Casa Sollievo aveva annunciato la vicinanza di Papa Leone all’ospedale di san Pio e ai lavoratori. In quell’occasione il cardinale Parolin aveva anche incontrato i sindacati e la dirigenza del polo ospedaliero ai quali aveva garantito una risposta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - San Giovanni Rotondo, Papa Leone XIV istituisce una commissione per Casa Sollievo della Sofferenza

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Sostegno e vicinanza di Papa Leone XIV a Casa Sollievo della Sofferenza

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