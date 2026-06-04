Elly Schlein si trova a Molfetta per sostenere il candidato del Prc, Manuel Minervini, un ingegnere di 36 anni. Minervini è l’unico rappresentante del campo progressista e riceve il supporto della leader politica. La visita si concentra sulla campagna elettorale e sulla promozione del candidato, senza ulteriori dettagli su eventi o discorsi specifici.

Elly Schlein arriva a Molfetta per dare una mano a Manuel Minervini, ingegnere di 36 anni, unico candidato del campo progressista targato Rifondazione comunista. È stata lei, con il suo. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Schlein a Molfetta con il candidato del Prc

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Grazie #Molfetta. Siamo qui per fare il cambiamento sul serio. Forza Manuel #Minervini! #Schlein #MinerviniSindaco manuelminervinisindaco.com x.com

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