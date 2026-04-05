Il Prc sangiovannese rompe gli indugi | sarà Roberto Cappucci il candidato sindaco

Il Partito della Rifondazione Comunista di San Giovanni Rotondo ha annunciato che parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con una lista propria e un candidato sindaco. La scelta ricade sul segretario e consigliere comunale uscente, Roberto Cappucci. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha confermato la presenza di una propria rappresentanza alle urne.

Abbiamo pazientemente atteso l’evolversi della situazione politica locale sperando che si dipanasse la matassa. Ma a volte, si sa, la realtà supera di gran lunga la fantasia. Nelle settimane successive, a poco a poco, quelle poche regole condivise sono venute meno e il progetto politico iniziale è stato progressivamente modificato, riaprendo interlocuzioni con quelle stesse forze politiche che fino a pochi mesi fa amministravano San Giovanni Rotondo. Interlocuzioni che si sono poi trasformate in accordi politici, cambiando di fatto il perimetro e il senso del progetto originario. Abbiamo pertanto deciso di non prendere più parte a quel tavolo, restando alla finestra, cercando di riprendere i fili interrotti per tornare al progetto iniziale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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