Un incidente sulla tangenziale ha causato la morte di un ingegnere. L’uomo, che rientrava a casa, è stato coinvolto in un impatto violento che non gli ha lasciato possibilità di sopravvivenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Una serata come tante, il rientro lungo la tangenziale e poi un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. In pochi istanti la strada si è trasformata nel teatro di una tragedia che ha spezzato la vita di un professionista conosciuto e apprezzato da colleghi e amici. Le sirene dei soccorsi hanno squarciato il traffico della sera mentre automobilisti e passanti assistevano impotenti alle operazioni di emergenza. Per l’uomo, però, le condizioni sono apparse fin da subito disperate. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta una comunità che lo considerava un punto di riferimento nel proprio settore professionale e umano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto in tangenziale, morto l’ingegnere Riccardo Autieri

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