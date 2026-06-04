In Tangenziale l’ultimo viaggio di Riccardo Autieri

Un incidente sulla tangenziale ha causato la morte di Riccardo Autieri. La notizia si è diffusa rapidamente, coinvolgendo quartieri, luoghi di lavoro e gruppi di amici. Riccardo Autieri era conosciuto come un professionista stimato e una figura familiare nella comunità locale. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra chi lo conosceva.

La notizia si è diffusa in poche ore, attraversando quartieri, luoghi di lavoro e gruppi di amici. Un nome, quello di Riccardo Autieri, che per molti non rappresentava soltanto un professionista stimato, ma una presenza familiare, una persona conosciuta e apprezzata nella comunità flegrea. La sua scomparsa, avvenuta ieri in seguito a un tragico incidente stradale lungo la Tangenziale di Napoli, ha lasciato un segno profondo in quanti lo avevano incontrato nel corso della propria vita. Dietro le fredde statistiche degli incidenti stradali si nasconde infatti una storia personale fatta di relazioni, affetti, lavoro e progetti che oggi si interrompono bruscamente. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia sulla Tangenziale di Napoli, perde la vita l’ingegnere Riccardo AutieriUn ingegnere di 66 anni è morto in un incidente sulla Tangenziale di Napoli avvenuto ieri pomeriggio.

"Come un fiume" - l'ultimo viaggio di Tiziano TerzaniDomenica 12 aprile al Teatro Manzoni si terrà “Come un fiume”, uno spettacolo che ripercorre l’ultimo viaggio di Tiziano Terzani, ambientato...

Si parla di: Incidente in Tangenziale a Napoli, ferito un motociclista: 1 km di coda tra Agnano e Astroni.

Incidente in Tangenziale a Napoli: morto l'ingegnere Riccardo Autieri, aveva 66 anniÈ stato fatale il violento tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sulla tangenziale a Napoli. Riccardo Autieri, ingegnere di 66 anni, ha perso la vita mentre era a bordo del proprio ... ilmattino.it

L’ingegnere Riccardo Autieri morto in un incidente in scooter sulla Tangenziale di Napoli: aveva 66 anniSoccorso dal 118 e portato in ospedale, il 66enne Riccardo Autieri è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate ... fanpage.it