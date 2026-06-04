Un ingegnere di 66 anni è morto in un incidente sulla Tangenziale di Napoli avvenuto ieri pomeriggio. La vittima, originaria di Pozzuoli, è rimasta coinvolta nello scontro e non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Non ce l’ha fatta Riccardo Autieri, ingegnere 66enne originario di Pozzuoli, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Tangenziale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro con un’automobile. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, Autieri è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate nell’impatto. La notizia ha profondamente colpito la comunità flegrea. Il professionista lascia la moglie Patrizia e i figli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Tragedia sulla Tangenziale di Napoli, perde la vita l’ingegnere Riccardo Autieri

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