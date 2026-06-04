Schianto frontale morti padre e figlio | tragedia in Italia

Un incidente frontale su una strada provinciale ha causato la morte di un padre e di suo figlio. L’impatto è avvenuto durante un viaggio, provocando il decesso di entrambi sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Un viaggio lungo una strada provinciale si è trasformato in una tragedia nel giro di pochi secondi. L’impatto è stato violentissimo, tanto da accartocciare completamente l’utilitaria sulla quale viaggiavano padre e figlio, lasciando ai soccorritori soltanto il compito di estrarre i loro corpi dalle lamiere. La scena che si è presentata davanti ai primi testimoni è stata devastante. I mezzi coinvolti sono rimasti fermi sulla carreggiata dopo lo schianto, mentre veniva immediatamente lanciato l’allarme ai numeri di emergenza. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo a entrambi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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INCIDENTE GRAVISSIMO: PADRE E FIGLIO DI 9 ANNI MUOIONO NEL TREMENDO FRONTALE A PIGNOLA

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