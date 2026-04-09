Nella giornata di giovedì 9 aprile, lungo la statale 655 “Bradanica” nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, si è verificato un incidente frontale. L’impatto ha causato la morte di un uomo e di suo figlio, vittime della collisione. La tragedia ha coinvolto due veicoli e si è verificata nel pomeriggio, provocando la chiusura temporanea della strada e l’intervento delle forze dell’ordine.

Tragico incidente sulla statale 655: due vittime. Un drammatico incidente stradale ha spezzato due vite nel pomeriggio di giovedì 9 aprile lungo la statale 655 “Bradanica”, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A perdere la vita sono stati due uomini, padre e figlio, coinvolti in un violento scontro tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus di linea. L’ impatto, avvenuto intorno alle ore 15, non ha lasciato scampo. Chi sono le vittime: Cosimo e Simone Latte. Le vittime sono Cosimo Latte, 59 anni, e il figlio Simone, 26 anni, originari di Massafra, in Puglia. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto Evo nera quando si è verificato l’incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scontro frontale sulla Bradanica: morti padre e figlio, tragedia nel Potentino: chi sono le vittime

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