A Castelletto di Branduzzo, un incidente frontale tra un'auto e un camion ha causato la morte di un uomo di 91 anni e di suo figlio di 49. L’incidente è avvenuto il 4 giugno 2026, sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i due sono deceduti sul luogo dell’incidente. Nessuna informazione disponibile riguardo a eventuali feriti o cause esatte dello scontro.

Castelletto di Branduzzo (Pavia), 4 giugno 2026 – Padre e figlio, di 91 e 49 anni, sono morti in un tragico scontro frontale contro un camion. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, sulla Sp1 Bressana-Salice, nel territorio comunale di Castelletto di Branduzzo, arrivando da Pavia prima di Lungavilla. La dinamica. La drammatica dinamica ha fatto scattare i soccorsi in codice rosso, con l'intervento di ambulanza e auto medica con il rianimatore a bordo, insieme ai vigili del fuoco e alla Polstrada per i rilievi. I corpi delle due vittime sono stati estratti dalle contorte lamiere dell'abitacolo dell'utilitaria, una Toyota Aygo rossa, ma per loro non c'è stato nulla da fare, con la constatazione dei decessi sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castelletto di Branduzzo, frontale tra auto e camion: morti padre e figlio

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